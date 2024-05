(Di lunedì 27 maggio 2024) "Il Borussia Dortmund si è guadagnato il diritto di giocare la finale di Champions" DORTMUND (GERMANIA) - "So che non saremo ie che sarà estremamente difficile. Ma è una partitae quindi tutto è possibile. Lo abbiamo già dimostrato". Edine il suo Borussia Dortmund provano a c .

Calcio: Terzic "Non siamo favoriti ma in gara secca possiamo vincere" - Calcio: Terzic "Non siamo favoriti ma in gara secca possiamo vincere" - 'Il Borussia Dortmund si è guadagnato il diritto di giocare la finale di Champions' DORTMUND (GERMANIA) (ITALPRESS) - 'So che non saremo i favoriti ... sport.tiscali

BORUSSIA DORTMUND - Terzic: "In una gara secca possiamo battere chiunque" - BORUSSIA DORTMUND - Terzic: "In una gara secca possiamo battere chiunque" - Dopo una partenza difficile nella fase a gironi (sconfitta a Parigi con il Psg, pari interno con il Milan) "ci siamo comportati davvero bene, guadagnandoci strada facendo questa finale. Affrontiamo ... napolimagazine

Eurolega, Final Four: calendario e orari delle partite - Eurolega, Final Four: calendario e orari delle partite - Il Panathinaikos è la prima finalista dell'Eurolega: battuto in semifinale il Fenerbahce con un netto 73-57. Alle 21 la seconda semifinale tra Real Madrid e Olympiacos. Domenica 26 maggio la ... sport.sky