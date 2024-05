Calcio Serie D Tra una settimana l’ingresso ufficiale di Lewis nella Vigor Senigallia

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 27 maggio 2024) L’avvocato Usa, ex Cesena, in società dal 3 giugno, data del closing, 27 Maggio 2024 – Il prossimo 3 giugno Robert, l’avvocato statunitense già amministratore delegato e copresidente del Cesena inC, entrerà a far parte ufficialmente della. L’annuncio era stato dato ormai da diverse settimane ma in quel lunedì si terrà il closing, come sottolineato dal presidente, che tale rimarrà, Franco Federiconi, alla pagina facebook A tuttaRossoblù. In un primo momento si era pensato al 29 maggio, ma poi la data è stata spostata in avanti di qualche giorno: il 3 giugno verrà definito e ufficializzato nel dettagliodi, che intanto è concentrata sul mercato. Al momento, c’è stata “solo” la conferma di Aldo Clementi mentre sul fronte giocatori nulla dima una ridda di voci sui possibili obiettivi di mercato (il centrocampista del Fano Gonzalez, l’attaccante del Roma City Di Renzo, capocannoniere del girone F seguito da diverse big) mentre sul fronte della rosa attuale pare pressoché impossibile la conferma del difensore bomber (10 gol) Scheffer mentre si spera in quella di Kerjota.