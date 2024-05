Calcio serie C Gubbio e futuro - è la settimana delle scelte

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024)– Si entra in unadecisiva per le sorti del. In questi sette giorni la società dovrà prendere decisioni importanti per la programmazione del proprio, a partire dalle figure tecniche e dirigenziali che guideranno la squadra per gli anni a venire. Dopo lo slittamento causato da problemi familiari, insi dovrebbe tenere l’incontro tra il presidente Sauro Notari e il diesse Davide Mignemi. Sul tavolo c’è da discutere la volontà del direttore siciliano di proseguire la propria avventura in Umbria: per il “board” eugubino Mignemi è considerato un punto fermo visto anche l’ottimo lavoro svolto in questi tre anni sotto il punto di vista delmercato e della valorizzazione di giovani talenti, ma alcune sirene suonano forti per il giovane direttore sportivo.