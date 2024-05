Calcio | Ranieri suona la carica Portiamo la Conference a Firenze

(Di lunedì 27 maggio 2024) "Conosciamo il valore dell'Olympiacos ma molto dipenderà da noi"- "Siamo pronti per giocare questa finale. L'anno scorso ne abbiamo perse due immeritatamente però le abbiamo perse, quindi questa volta la coppa va portata a casa". Cresce l'attesa in casa Fiorentina per la finale di Conferenc .

Dante “censurato”: niente Divina commedia per alunni di religione musulmana - Dante “censurato”: niente Divina commedia per alunni di religione musulmana - Getta acqua sul fuoco delle polemiche la presidente del museo Casa di Dante di firenze, Cristina Manetti interpellata ... passando per il Santo Natale trasformato in ‘festa d’inverno’. Ma questa non è ... firenzetoday

Santo Spirito, gli Agostiniani non mollano: “No all’Rsa, pronti a offrire una cifra maggiore” - Santo Spirito, gli Agostiniani non mollano: “No all’Rsa, pronti a offrire una cifra maggiore” - “Gli Agostiniani di firenze e l’Università di Villanova credono molto in questo progetto, tra l’altro noi come Agostiniani siamo una famiglia che abbraccia tutto il mondo e questo significa che il ... firenzetoday

Strage dei Georgofili, commemorate alle 1 e 04 di notte le vittime dell'attentato - Strage dei Georgofili, commemorate alle 1 e 04 di notte le vittime dell'attentato - Commemorate, alle 1 e 04, ora della strage, le vittime dell'attentato di via dei Georgofili a firenze: 31 anni fa, il 27 maggio 1993 un Fiat Fiorino imbottito di esplosivo ad alto potenziale fece 5 vi ... 055firenze