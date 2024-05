Calcio Prima categoria Si complica il cammino del Brugnato nei playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Con il ko di sabato contro il Panchina Chiavari, siildelnella fase finale deidi. Ieri si è completata la terza giornata con la disputa a Celle Ligure della sfida tra Savona ed Argentina che si è chiusa con il successo esterno per 1-0 dei taggesi (in gol all’89’ Di Donato), con la capolista Superba che riposava. Il risultato porta alla seguente classifica: in testa con 6 punti l’Argentina, seguita a 4 da Panchina Chiavari e Superba,3 ed ultimo ancora fermo a zero (a sorpresa) il blasonato Savona., Savona e Superba hanno già osservato il loro turno di riposo, nelle ultime due giornate toccherà a Panchina Chiavari e Argentina. Domenica prossima, 2 giugno, quarta giornata con il seguente programma:-Savona (Colombo Beverino ore 16.