Calcio nasce Kings League Italia Totti esordisce al ' mondiale'

(Di lunedì 27 maggio 2024) AGI - Francescoha debuttato allaWorld Cup in corso in Messico, ildel nuovo campionato dia 7 che mette insieme giocatori in attività, vecchie glorie e perfetti sconosciuti. L'ex capitano della Roma ha battuto con i suoi Stallions per 3 a 2 i colombiani dei Medallo City, grazie alla rete di Blur dal dischetto e il gol che valeva doppio di Michele Trombetta, giocatore della squadra emiliana del Corticella che milita in Serie D.è stato grande protagonista della serata, anche se ha sbagliato un rigore scivolando al momento della battuta, e la sua squadra è vicina a ipotecare il passaggio alla seconda fase. Poche ore prima era arrivato l'annuncio ufficiale della nascita della, la terza dopo quelle spagnola e americana.