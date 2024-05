Calcio | Milan Bonera in panchina per amichevole di Perth contro Roma

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il 31 maggio i rossoneri scenderanno in campo in AustraliaO - Congedato Stefano Pioli e in attesa di nominare il nuovo allenatore, sarà Danielea sedere sulladelil 31 maggio a, in occasione dell'la. Fischio d'inizio alle 13 italiane all'Optu .

La stagione di Roma e Milan non finirà con le partite contro Empoli e Salernitana di domenica sera in campionato. Le due squadre infatti voleranno in Australia per un’amichevole in programma a Perth il prossimo 31 maggio, non una data qualunque: trent’anni fa esatti infatti Agostino Di Bartolomei, ... sportface

La stagione di Roma e Milan non finirà con le partite contro Empoli e Salernitana di domenica sera in campionato. Le due squadre infatti voleranno in Australia per un’amichevole in programma a Perth il prossimo 31 maggio, non una data qualunque: trent’anni fa esatti infatti Agostino Di Bartolomei, ... sportface

Congedato Stefano Pioli e in atttesa di nominare il suo sostituto, che con ogni probabilità sarà Paulo Fonseca, il Milan si appresta a partire per l’Australia in vista dell’amichevole contro la Roma in programma a Perth . A guidare la formazione rossonera in terra Down Under ci sarà Daniele Bonera . ... sportface

Calcio: Milan a Perth, Theo e Giroud contro la Roma - Calcio: milan a Perth, Theo e Giroud contro la Roma - 27 MAG - Il milan giocherà a Perth con Theo Hernandez e Giroud ma senza Leao, assente per motivi personali. Il club rossonero ha diffuso i convocati per l'amichevole con la Roma di venerdì, partita in ... sport.tiscali

MILAN - I convocati di Bonera per l'amichevole contro la Roma, ci sono Giroud e Theo Hernandez, out Maignan e Leao - milan - I convocati di bonera per l'amichevole contro la Roma, ci sono Giroud e Theo Hernandez, out Maignan e Leao - Venerdì, alle ore 13 italiane, il milan sfiderà la Roma in Australia in un match amichevole. Di seguito i convocati del tecnico Daniele bonera. Assente Rafa Leao per motivi personali. napolimagazine

Calcio: Milan. Bonera in panchina per amichevole di Perth contro Roma - Calcio: milan. bonera in panchina per amichevole di Perth contro Roma - Il 31 maggio i rossoneri scenderanno in campo in Australia milanO (ITALPRESS) - Congedato Stefano Pioli e in attesa di nominare il nuovo allenatore, sarà Daniele bonera a sedere sulla panchina del ... sport.tiscali