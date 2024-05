Calcio | Italiano Viaggio fantastico ora ciliegina sulla torta

(Di lunedì 27 maggio 2024) "Vincere la Conference League sarebbe una grande ricompensa per la squadra e i ragazzi" FIRENZE - Tapparsi le orecchie e pensare solo al campo. È questo quello che la Fiorentina dovrà fare mercoledì ad Atene contro l'Olympiacos per portarsi a casa quella Conference League accarezzata un anno fa. "Ci .

Francesco Calvo ha rappresentato la Juventus in Senato presso la Commissione Cultura e Istruzione in occasione del meeting “Prospettive di riforma del calcio italiano ”. Tra i vari temi toccati spicca quello della riforma dei campionati, argomento su cui le grandi squadre continuano a spingere ... sportface

I medici della Uefa a Taranto per formare i club pugliesi - I medici della Uefa a Taranto per formare i club pugliesi - Medici della Uefa e della Nazionale italiana di calcio Under 21 a Taranto per l'aggiornamento professionale degli staff sanitari delle squadre di tutta la regione. (ANSA) ... ansa

Inchiesta della Procura Generale della Corte dei Conti: Ispezioni nei locali della Società Sportiva Calcio Napoli a Fuorigrotta e Castel Volturno - Inchiesta della Procura Generale della Corte dei Conti: Ispezioni nei locali della Società Sportiva calcio Napoli a Fuorigrotta e Castel Volturno - Un'indagine della Procura Generale della Corte dei Conti della Campania ha portato all'ispezione, da parte dei Carabinieri, negli uffici della Società ... occhioche

Dennis Praet è ancora materiale da Serie A - Dennis Praet è ancora materiale da Serie A - Qualche anno fa, la Serie A aveva ospitato un giocatore molto interessante, dal talento cristallino. A che punto è oggi la carriera di Praet tpi