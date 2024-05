Calcio giovanile Juniores Lastrigiana ok Affrico 2009 a segno

(Di lunedì 27 maggio 2024) Grande impresa deglidellache nella fase finale nazionale eliminano nel doppio confronto il Liventina. Dopo il 2-2 casalingo all’andata è arrivata la splendida vittoria per 4-0 in trasferta con lache vola in semifinale. Ora altro doppio confronto nelle semifinali nazionali contro il Morazzone Varese, mercoledì in trasferta e sabato alla Guardiana di Lastra a Signa alle 15,30.: Hila, Castiglioni, Marchi, Sona, Becagli, De Pascalis, Ballerini, Innocenti, Tomeo, Mandolini, Sarti, Magnolfi, Bonaiuti, Fontani, Corrado, Oliveri, Vignolini, Vettori, Stefanucci, Talakhadze. All. Guasti. Nelle finali nazionali i Giovanissimil’, dopo il pareggio casalingo 1-1 con la Juventus Club Parma, hanno vinto 3-1 in Liguria.

Juniores - allievi - giovanissimi. Lastrigiana e Affrico col vento in poppa - juniores - allievi - giovanissimi. lastrigiana e Affrico col vento in poppa - La lastrigiana compie una storica rimonta nel primo turno della Fase Nazionale juniores, vincendo 6-1 e accedendo ai quarti. Anche l'Affrico inizia bene nella Fase Nazionale Allievi e Giovanissimi. msn

Under 19: Treviso e LeO eliminate. In Coppa Veneto serve il sorteggio - Under 19: Treviso e LeO eliminate. In Coppa Veneto serve il sorteggio - Biancocelesti sconfitti a Livorno: la squadra toscana vince il triangolare e si qualifica agli ottavi per lo scudetto juniores nazionali. Dopo il 2-2 dell'andata, la Liventina Opitergina cede 0-4 a ... venetogol

Under 19: i verdetti di mercoledì 22 maggio per le fasi finali - Under 19: i verdetti di mercoledì 22 maggio per le fasi finali - Sotto per 2-0, reti fiorentine di Tomeo al 12' e Mandolini al 21', la LeO ha dimezzato il passivo nel finale del primo tempo con Fiorin al 40'. In avvio di ripresa De Grandis ha respinto il rigore del ... venetogol