Calcio giovanile | i ragazzi di Peruzzi vincono anche a Pescara Domenica il ritorno al Comunale Bel tris dell’under 15 amaranto La semifinale scudetto è più vicina

(Di lunedì 27 maggio 2024)Una doppietta del bomber Farnese e il sigillo di capitan Lobasso regalano la vittoria all’under 15 dell’Arezzo nella gara d’andata dei quarti di finale playoff. Idi Peterhanno sbancatoimponendosi per 3-2. Allo stadio "Zanni-Ettore D’Agostino" i babyhanno hanno dominato il primo tempo, sofferto ildei biancoazzurri, ma tirato fuori gli artigli nel finale al termine di una sfida molto combattuta e ricca di gol. Ancora una volta i giovanissimi del cavallino hanno dimostrato carattere e capacità di non mollare mai. Glierano andati sul doppio vantaggio con Lobasso (34’) e Farnese (45’). Gli abruzzesi si erano, però, riportati in parità grazie alla doppietta di Turcu (49’ e 57’), ma al 66’ il solito Farnese fissava il punteggio sul definitivo 3-2.

