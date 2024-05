Calcio | CoViSoC presidente e tre componenti rassegnano le dimissioni**

(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma, 27 mag. - (Adnkronos) - Lae tredellahanno rassegnato oggi nelle mani deldella Figc Gabriele Gravina le loro irrevocabili dimissioni. A far data dal 30 giugno, una volta terminate le procedure di iscrizione ai campionati professionistici per la stagione 2024/25, Germana Panzironi (Tar Abruzzo), Angelo Fanizza (magistrato Tar Lazio), Gianna Galluzzo (avvocato dello Stato) e Salvatore Mezzacapo (Tar Campania – sezione Salerno) non saranno piùdella ‘Commissione di vigilanza per le società professionistiche'. Nominati all'unanimità lo scorso mese di novembre insieme al Prof. Giuseppe Marini, e con ancora più di tre anni di incarico, hanno ritenuto di rassegnare le dimissioni perché – scrivono in una lettera – ‘con l'approvazione del Decreto Legge in cui si istituisce la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, con la contestuale soppressione della, sono venute meno le condizioni per operare'.

