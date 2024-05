Calcio a 5 Opes | Sidun con un piede in finale - Bar Duomo ok

(Di lunedì 27 maggio 2024) Un episodio decide la 1° semiscudetto. Partita che si sblocca a favore della New Team dopo 5’ con la stoccata di sinistro del solito Di Maso, proprio Di Maso, però, si perde l’uomo su azione d’angolo, Culi non perdona e fa 1-1 Bar Nives prima dell’intervallo. Nella ripresa le occasioni migliori ce le ha il Bar Nives, ma Baroni dà sicurezza alla difesa ed è anche protagonista con il lancio lungo da rimessa del fondo che pesca Schwoch, il quale, aggancia al volo e in acrobazia si inventa il pallonetto che dà la vittoria alla New Team, 2-1. La Fonderia Zanetti compromette forse definitivamente la possibilità di accedere alla Finalissima, pesante passivo in vista del ritorno, il Ristorantinovince 7-2. Fonderia Zanetti che regge nel primo tempo, chiuso sul 2-2 e che nella ripresa va vicino al gol molte volte con Nicastro che colpisce anche un palo clamoroso; per ildoppiette di Valentino e Cannizzaro e reti di Caputo, Fichera e di capitan Ramadan nel

FCS Women, ultima in casa con tre punti - FCS Women, ultima in casa con tre punti - La formazione di Marco Castellaneta si impone per 2-1 al Femminile Riccione calcio sul sintetico dell’FCS Center nella penultima giornata di campionato ... ladigetto

Calcio a 5 Opes: Sidun elimina il Grill Park. In semifinale troverà la Fonderia Zanetti - calcio a 5 Opes: Sidun elimina il Grill Park. In semifinale troverà la Fonderia Zanetti - Nei Play Off scudetto l'impensabile accade: i campioni in carica vengono eliminati già nei quarti di finale. Il Sidun vince 3-1 e ai rigori, grazie al portiere Pispero. La Fonderia Zanetti e la New Te ... ilrestodelcarlino

Calcio a 5 opes. Lucrezia Borgia già in semifinale, Fonderia Zanetti ok di misura - calcio a 5 opes. Lucrezia Borgia già in semifinale, Fonderia Zanetti ok di misura - Nel playoff scudetto, l'Hotel Lucrezia Borgia vince 7-2 alla Baracca di Guendalo e si qualifica in semifinale. La Fonderia Zanetti batte il Bar La Coccinella 4-3. Sidun supera il Grill Park 4-2. Avis ... ilrestodelcarlino