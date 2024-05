Caivano | domani Meloni inaugura il centro della rinascita Da De Luca ancora fango Don Patriciello lo zittisce | miracolo del governo

(Di lunedì 27 maggio 2024)rinasce dalle ceneri in cui l’avevano sepolta criminalità, abbandono e degrado. Ma il governatore Defatica a riconoscere impegno e successo del, così donraccoglie il guanto di sfida e ripercorrendo origine, tappe e risultati, replica coi fatti alle sterili recriminazioni del presidente di Regione. Ma ben oltre lo scontro, le argomentazioni e le accuse infondate e inutilmente offensive, ci sono i fatti. E il fatto sotto gli occhi di tutti è cheè risorta come una fenice a cui ilha ridato le ali. E proprio da uno dei suoi luoghi simbolo, balzato drammaticamente alle cronache: lo Sporting Club Delphinia, dove si sono consumate le violenze a carico delle due cugine di 12 e 10 anni da parte un gruppo di ragazzi.

"C'è una grande mistificazione e un'aggressione mediatica nei miei confronti. La mia polemica era nei confronti della Meloni , non di altri. La Meloni che ha utilizzato la presentazione di un progetto istituzionale per fare una sceneggiata di politica politicante. Quella si chiama politica ... iltempo

Come è ormai chiaro a tutti gli organismi di controllo sanitario nazionale (Iss) e a tutti cittadini ammalati in Campania, tra i quali anche il sottoscritto, ma a quanto pare non al Presidente De Luca , la Regione Campania non ha mai registrato dati sanitari ed epidemiologici così tragici Come ... ilfattoquotidiano

De Luca: Meloni a Caivano Solita comparsata periodo elettorale - De luca: Meloni a Caivano Solita comparsata periodo elettorale - Napoli, 27 mag. – “Noi abbiamo chiesto per quattro volte che si unisca il gruppo tecnico di lavoro della Presidente del Ministero della Coesione. Domani non credo che ci sarà… Leggi ... informazione

Meloni torna a Caivano, Pd all’attacco “Al Sud servono fondi, non passerelle” - Meloni torna a Caivano, Pd all’attacco “Al Sud servono fondi, non passerelle” - La premier domani in paese. Il sindaco di Napoli Manfredi critica il governo per i tagli ai Comuni: “È un errore”. De luca jr: “Basta spot”. Il ... napoli.repubblica

La sinistra punta sul Sud. E Fdi schiera i ministri - La sinistra punta sul Sud. E Fdi schiera i ministri - In Meridione la partita decisiva, in palio 26 seggi. Il Pd conta sui capibastone Emiliano e De luca Sono 26 i seggi in palio per le elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno nella Grande circoscrizio ... ilgiornale