Caivano Cerreto FdI | visita Meloni conferma presenza Stato De Luca prenda esempio

(Di lunedì 27 maggio 2024) “La smetta Dedi denigrare ogni azione del Governo. Ladi domani del Presidente del Consiglio Giorgia, non è una comparsata elettorale, ma testimonianza che loc’è. Dovrebbe essere orgoglioso di quanto fatto pere di quanto si vuole ancora fare, pur di risollevare un territorio abbandonato a se stesso. È evidente che al governatore Detutto ciò disturba, ma imparasse a comprendere che ci sono politici che amano fare cabaret sui social e chi, invece, lavora senza sosta per risollevare una Nazione letteralmente distrutta dal mal governo del centro sinistra così come lo è la Regione Campania mal governata oltre 9 anni. Noi ringraziamo il presidenteche ha mostrato grande sensibilità verso la nostra Regione, facendo vedere l’azione politica non solo con lama anche con i fatti”.

“Meloni a Caivano? Solita comparsata del periodo elettorale. Andiamo avanti a passeggiate anche quando il governo non c’entra con le opere in questione”. Lo ha detto il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca , a margine del sopralluogo tecnico alla Stazione Marittima, commentando la ... ilfattoquotidiano

Salvini in tour in Campania ma nessuna visita agli sfollati. Meloni attesa domani a Caivano, andrà lei a portare la solidarietà del governo - Salvini in tour in Campania ma nessuna visita agli sfollati. meloni attesa domani a caivano, andrà lei a portare la solidarietà del governo - POZZUOLI - “Nessun conforto agli sfollati dei Campi Flegrei, nessuna solidarietà a quelle famiglie costrette a lasciare le proprie case per sistemazioni di ... napolivillage

De Luca: "Meloni domani a Caivano La solita comparsata elettorale" - De Luca: "meloni domani a caivano La solita comparsata elettorale" - Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad A ... ansa

Caivano, dagli orrori al riscatto: la nuova vita del centro sportivo Delphinia - caivano, dagli orrori al riscatto: la nuova vita del centro sportivo Delphinia - La struttura è stata affidata alle Fiamme Oro della Polizia di Stato, ad inaugurarla il premier Giorgia meloni ... adnkronos