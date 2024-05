Cagliari Ranieri | Ripensarci? No credo sia la cosa più giusta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 27 maggio 2024) Claudioha salutato ildopo il match contro la Fiorentina, ultima partita della stagione. Il tecnico è stato questa sera salutato dagli appassionati in occasione del suo intervento all’evento ‘Calcio, Musica e Solidarietà’: “È una grande soddisfazione aver reso migliaia di tifosi felici, questo è quello che sento dentro. In Sardegna tornerò in vacanza, questo è sicuro”. La richiesta poi di tornare in panchina: “? No, no. Non mi ci mette nessuno in difficoltà: quando dico unaè quella.che sia lapiù, potete immaginare quanto soffrissi a ogni pareggio e sconfitta: dicevo di dover riuscire a salvare ilper voi tifosi”. SportFace. .