Cadavere rinvenuto in spiaggia a Porto Tolle vicino Rovigo | il corpo senza le gambe trovato da turisti

Porto Tolle (Ro), 27 maggio 2024 – Un macabro ritrovamento in spiaggia , su cui si sta indagando. Nel pomeriggio di domenica 26 maggio 2024, infatti, su segnalazione di un privato cittadino, è stato rinvenuto, semi-sepolto dalla sabbia, sulla spiaggia denominata ‘Scano boa’ del Comune di Porto ... ilrestodelcarlino

