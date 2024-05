Buongiorno non c’è solo l’Inter Concorrenza da un’italiana – SI

(Di lunedì 27 maggio 2024) Alessandroè un nome di cui si è trattato in chiave Inter. Il difensore del Torino potrebbe lasciare i granata, ma non c’èil club nerazzurro. Alfredo Pedullà dà aggiornamenti su Sportitalia. SOLUZIONE – Una delle priorità delper l’estate sarebbe rinnovare la difesa, o meglio ringiovanirla. Francesco Acerbi e Stefan de Vrij si avviano verso un’età in cui le garanzie dal punto di vista fisico vengono meno, perciò c’è bisogno di un giocatore affidabile e che possa giocare molte partite. Le competizioni che si accumulano impongono di ragionare sul lungo termine, per questo viene seguito Alessandro, il difensore del Torino.però non è l’unica sul difensore, lo conferma anche Alfredo Pedullà su Sportitalia.

