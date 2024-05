Bundesliga il Bochum riesce nell’impresa | si salva ai rigori contro il Dusseldorf

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ile ottiene la salvezza in, mentre il Fortunaresta in Serie B tedesca. Ilribalta la sconfitta in casa per 3-0, con il ritorno che si protrae fino ai supplementari. I minuti aggiuntivi non cambiano però il risultato, con iche si rivelano decisivi. In questa fase di tensione, è la formazione ospite ad avere la meglio, rimanendo così in massima categoria. SportFace. .

Solo una formalità? Anche in Germania la stagione non è conclusa. Manca l`ultimo verdetto, che arriverà al termine del doppio confronto tra... calciomercato

Doveva essere una formalità e invece la gara di andata dello spareggio Dusseldorf - Bochum di fine stagione della Bundesliga si è trasformata in una gara spettacolare e av vince nte. In campo la terzultima del campionato tedesco, il Bochum , contro la terza della Serie B tedesca, il Fortuna ... calcioweb.eu

Calcio GER, il Bochum si salva - Calcio GER, il bochum si salva - Con una clamorosa rimonta il bochum ha salvato il suo posto in bundesliga. bluewin.ch

Bochum assurdo, da 3-0 a 3-3: passa ai rigori e resta in Bundesliga! Fortuna Dusseldorf ko - bochum assurdo, da 3-0 a 3-3: passa ai rigori e resta in bundesliga! Fortuna Dusseldorf ko - Il club della Renania, terz'ultimo in Bundes e sconfitto 3-0 all'andata in casa, rimonta 3 reti in trasferta alla terza classificata nella seconda divisione e si guadagna la salvezza alla lotteria di ... tuttosport

Fortuna Dusseldorf-Bochum, il pronostico di Bundesliga: over e risultato finale - Fortuna Dusseldorf-bochum, il pronostico di bundesliga: over e risultato finale - Lunedì 27 maggio a partire dalle ore 20:30, al via l’ultima partita stagionale in questa bundesliga. I padroni di casa del Dusseldorf ... in Bundes dopo 4 anni dall’ultima volta, mentre al bochum ... footballnews24