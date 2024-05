Bullismo | a Messina evento ‘Uno nessuno cento Giga’

(Di lunedì 27 maggio 2024) Al Palacultura diconclusivo del progetto contro ildenominatoIl fenomeno dele del cyberrappresenta una delle sfide più complesse che la società moderna si trova ad affrontare, soprattutto nell’ambito della vita scolastica dei giovani. Il-Ansa- Notizie.comIn risposta a questa problematica, il Palacultura “Antonello da” di viale Boccetta a, ha ospitato l’conclusivo di un’iniziativa pionieristica in Sicilia: il progetto “Uno,Giga”.: “Unogiga” è un progetto innovativo Guidato dall’IIS Antonello sotto la direzione della professoressa Laura Tringali, il progetto “Uno,Giga” si è distinto come un pilastro nella prevenzione e nel contrasto ale al cyber

Cyberbullismo, a Messina domani evento di prevenzione - Cyberbullismo, a messina domani evento di prevenzione - a messina, i lavori dell’evento conclusivo del progetto “Uno, Nessuno, Cento Giga”. Questo è il progetto pilota per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo della Regione Sicilia, che ... zon

VIDEO | Serata contro il bullismo, pienone al Teatro Biondo e applausi per Alfa - VIDEO | Serata contro il bullismo, pienone al Teatro Biondo e applausi per Alfa - Redazione 21 maggio 2024 15:15 Condividi Due luoghi simbolo, strapieni di giovanissimi studenti, rispettivamente il Teatro Greco e il Teatro Biondo, a salutare le tappe di Siracusa e Palermo di “Uno, ... mondopalermo

Bullismo, presidi in trincea - bullismo, presidi in trincea - Approvata la legge, ora Linee guida nazionali per evitare difformità di trattamento. A settembre necessari nuovi regolamenti e patti educativi in ogni scuola ... italiaoggi