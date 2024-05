Bruce Springsteen problemi vocali per il boss rinviati i concerti di Milano

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 27 maggio 2024) Dopo il rinvio del concerto previsto lo scorso sabato a Marsiglia per, ulteriori esami e consulti hanno portato i medici a stabilire chenon potrà esibirsi per i prossimi dieci giorni: in considerazione di ciò, sarannoanche idi Praga presso il Lethany Airport (originariamente previsto per il 28 maggio) e dipresso lo Stadio San Siro (originariamente previsti per l’1 e il 3 giugno).didel 1 e 3 giugno Le nuove date di questiverranno annunciate a breve.si sta riprendendo bene, e lui e la E Street Band non vedono l’ora di riprendere il loro tour europeo di grande successo negli stadi il 12 giugno a Madrid, nel magnifico Civitas Metropolitan.