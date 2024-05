Bruce Springsteen problemi di salute per il cantautore | annullata la data in Italia

(Di lunedì 27 maggio 2024)diper il: la rockstar costretta ad annullare lana di Milano.annulla le date inperdi(credits @) – Ilcorrieredellacitta.comcostretto ad annullare lain. Secondo le voci vicine al cantante, l’artista da diversi giorni starebbe combattendo con alcunialla gola. Problema fisico che non gli permetterebbe di cantare, costringendo il famosoad annullare diverse date in giro per l’Europa. Il cantante era attesissimo per una proprianella città di Milano, dove si sarebbe dovuto esibire la sera del 3 giugno.annulla lainIl cantante era atteso allo Stadio San Siro nella sera di lunedì 3 giugno.

Bruce Springsteen ha annunciato che i concerti previsti a Milano l’1 e 3 giugno devono essere rinvia ti a causa di suoi problemi di saluti. Il cantante statunitense sta girando il mondo, ormai dallo scorso anno, con The E Street Band. Sabato scorso si sarebbe dovuto esibire a Marsiglia, in ... open.online

Bruce Springsteen a Milano, rinviati i due concerti a San Siro: “Le nuove date annunciate a breve” - Bruce springsteen a Milano, rinviati i due concerti a San Siro: “Le nuove date annunciate a breve” - L’artista, infatti, ha annunciato lo stop del tour per una decina di giorni per motivi legati alla salute ed è stato costretto a rinviare le date previste in quest’arco di tempo. Ecco la dichiarazione ... soundsblog

Bruce Springsteen ha problemi alla voce: rinviati i due concerti a San Siro - Bruce springsteen ha problemi alla voce: rinviati i due concerti a San Siro - Bruce springsteen avrebbe dovuto esibirsi a San Siro a Milano l'1 e il 3 giugno. I problemi di voce però lo hanno costretto a rinviare i concerti ... iodonna

Paura per Bruce Springsteen: problemi di salute e concerti rinviati - Paura per Bruce springsteen: problemi di salute e concerti rinviati - Il Boss non sta bene ed è costretto a rinviare i concerti. Brutte notizie e un pizzico di apprensione per la salute di Bruce springsteen. newsmondo