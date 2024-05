British Museum l’FBI prende parte all’indagine sui furti

Per dieci anni addetto del museo ruba migliaia di oggetti antichi e li rivende su Ebay - Per dieci anni addetto del museo ruba migliaia di oggetti antichi e li rivende su Ebay - Il british museum afferma che su 1.500 oggetti che sono stati rubati, 626 sono stati finora recuperati e altri 100 sono stati ritrovati ma non ancora riportati ... fanpage

Furti al British Museum: indaga…" - Furti al british museum: indaga…" - Dopo la scioccante scoperta dei furti di antichità greche e romane commessi da un curatore, il british museum è riuscito a recuperare ulteriori 268 oggetti dei circa 2mila pezzi rubati o… Leggi ... informazione

Furti al British Museum: indaga anche l’Fbi. “Così gli artefatti venivano rivenduti” - Furti al british museum: indaga anche l’Fbi. “Così gli artefatti venivano rivenduti” - L'ex curatore Peter Higgs è accusato dal museo di aver sottratto migliaia di oggetti per poi rivenderli sulla nota piattaforma di e-commerce. Oggi potrebbero essere in ogni parte del mondo ... quotidiano