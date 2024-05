Brioche col tuppo fatte in casa | una specialità siciliana

(Di lunedì 27 maggio 2024) Lacon ilè una, morbidissima e invitante. Sull’Isola, si consuma a colazione, merenda, per una pausa golosa, accompagnata da una fresca granita o ripiena di gelato. Il, in dialetto, è una sorta di chignon tipico delle donne di un tempo, e il nome del nostro lievitato deriva per similitudine proprio dalla sua forma particolare che lo ricorda tantissimo. Se non abbiamo la fortuna di vivere o recarci in questa terra meravigliosa per gustarla, possiamo prepararla a. Il procedimento non è complicato, ma piuttosto lungo. Dovremo, infatti, preparare la biga con una dozzina di ore di anticipo. Facciamolo la sera, così l’indomani potremo dedicarci all’impasto vero e proprio. Una volta pronto, dovremo attendere nuovamente il tempo di lievitazione perché dovrà raddoppiare il suo volume iniziale.

