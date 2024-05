Brindisi morta la donna ferita da un proiettile esploso dal cognato

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 27 maggio 2024) ÈIrene Margherito, la 47enne diche era ricoverata nell'ospedale Perrino dida ieri dopo essere stata colpita alla testa da unsparato da suo, il 55enne diAdamo Sardella, dopo una lite a Mesagne. Il pubblico ministero che coordina l'indagine ha dato l'autorizzazione per il prelievo degli organi, per cui avevano già dato il consenso i parenti, e sono in corso le valutazioni cliniche per la procedura.