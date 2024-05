Bridgerton - la terza stagione parla attraverso il suo guardaroba

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ladidi cambiamento e lo dimostrail nuovodi Penelope Featherington, che rappresenta la propria maturità anchei colori che indossa. Dimenticate giallo, viola, arancione e tutte le sfumature accese: ladicambia palette per Penelope Featherington, una scelta che testimonia un cambiamento in atto per la protagonista interpretata da Nicola Coughlan e prontamente argomentato dalla costumista di scena.. Crediti: Courtesy of Netflix – VelvetMagPenelope ha chiuso con i colori agrumati: è quanto dichiara dalla modista, una volta presa la sua decisione di cambiare interamente style. E il suo desiderio diventa realtà, perché da quel momento il suosi tingerà di sfumature più tenui, dal verde petrolio all’azzurro pastello e verde menta, tonalità più consone ad un membro della famigliadel resto.