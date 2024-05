Brescia ruba in chiesa ma un chierichetto lo insegue e lo fa arrestare dalla polizia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 27 maggio 2024), 27 maggio 2024 –inma viene inseguito e braccato da unche lo fa. Il ladro sfortunato è un cinquantenne italiano, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Domenica pomeriggio l’uomo si era introdotto nelladei Miracoli, in corso Martiri della Libertà, proprio in concomitanza con l'omonima festa. Non una mossa molto furba, giacché risultava assai improbabile passare inosservati in un giorno di grande viavai come quello, appunto, della festa dei Miracoli. Insomma, comunque il ladro ci ha provato a mettere a segno il colpo. Si è intrufolato in sagrestia e hato un computer, poi ha pure arraffato sette ceri. L'intruso è stato notato da alcuni collaboratori del parroco mentre scappava. In particolare uno di loro, un quarantenne, si è lanciato all'inseguimento del malvivente, tallonandolo fuorie poi acciuffandolo e facendoloda una pattuglia dellalocale.