Brescia-Olimpia Milano in tv | programma orario e diretta gara-3 semifinale playoff Serie A1 2023 2024 basket

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come-3 delle semifinali deidellaA1di. Nuovo appuntamento con lache vede in scena il derby lombardo, alla caccia di un posto nella finale scudetto. Dopo la splendida-1, in cui è stata la squadra di coach Messina a imporsi portando in doppia cifra di punti ben sei giocatori di cui molti dalla panchina, tenendo testa alla super prestazione individuale di Della Valle. Ora, grande attesa per il secondo atto, che dirà molto sulla situazione dellain vista di questo cambio di campo che, a seconda del risultato di-2, potrebbe già rivelarsi decisivo. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di giovedì 30 maggio sul parquet del Palaleonessa A2A.