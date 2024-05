Brescia - blitz nelle aziende agricole dello sballo | 8 arresti e 2 tonnellate di marijuana sequestrate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 27 maggio 2024) Pioggia diper droga nelno. Otto residenti della provincia disono destinatari di altrettante misure cautelari per coltivazione, produzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Le investigazioni delle Fiamme Giallene sono state originate dall’analisi di trelocali di cui due formalmente costituite per la coltivazione di Cannabis sativa (quella legale, per intenderci) ma che, invece, erano dedite alla coltivazione “open air” di. Le analisi di laboratorio condotte sulla sostanza vegetale, coltivata nonché su quella stoccata in ampi magazzini e già sottoposta a sequestro nel corso delle investigazioni, hanno rivelato alti valori di THC, principio attivo ad alto effetto stupefacente e psicotropo.