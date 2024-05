Bramante - o la va o la spacca

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) Partita da dentro o fuori. Match vietato ai deboli di cuore. Oggi alle 20,30 ilva a Roma in un PalaTiziano che sarà sold-out per giocare la bella della serie di semifinale promozione. Pesaro e Virtus sono sull’1-1. Nella capitale in garauno hanno vinto i laziali, giovedì sera al PalaMegabox grande prova dei biancoblu capaci di rimontare e vincere al fotofinish una sfida entusiasmante. Ora l’ultimo atto. Chi vince oggi conquista la finale per salire in B Nazionale. In finale c’è già una squadra qualificata, il Loreto Pesaro, targato Italservice, che ha liquidato Matelica con un secco 2-0. Sarebbe bello vedere in finale due formazione pesaresi. Ma stasera nella tana dei giallorossi sarà complicatissimo. In garauno c’erano quasi 3000 spettatori.