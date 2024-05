Bradisismo Campi Flegrei 84 palazzi sgomberati 121 famiglie sfollate | molti rifiutano l’hotel

La ruota panoramica di Pozzuoli sarà "rimossa immediatamente" dopo i recenti terremoti dovuti al Bradisismo . Chiusa via Pergolesi per una voragine.Continua a leggere fanpage

Campi Flegrei, sensori per il bradisismo danneggiati da vandali e ladri: anche un furto di batterie - campi Flegrei, sensori per il bradisismo danneggiati da vandali e ladri: anche un furto di batterie - Non bastavano la paura e lo stress per il bradisismo nei campi Flegrei. Adesso si registrano, nell’area, anche furti di batterie e danneggiamenti alle stazioni di rilevamento sismico. A denunciarlo è ... giustizianews24

Choc ai Campi Flegrei, rubata una batteria per monitorare terremoti e bradisismo - Choc ai campi Flegrei, rubata una batteria per monitorare terremoti e bradisismo - A causa del furto c'è stato lo stop per alcune ore sull'andamento della situazione ai campi Flegrei. Di Vito: "In questa fase tanto delicata, simili gesti sono intollerabili" ... ilmeridianonews

Campi Flegrei, rubate le batterie e distrutti i sensori dell’Ingv per monitorare i terremoti: “Chiediamo aiuto alle istituzioni” - campi Flegrei, rubate le batterie e distrutti i sensori dell’Ingv per monitorare i terremoti: “Chiediamo aiuto alle istituzioni” - Ai campi Flegrei sono state rubate le batterie ad alcune apparecchiature dell'Ingv per monitorare i terremoti. ilriformista