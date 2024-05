Bradisismo a Pozzuoli | dal Consiglio Comunale sospensione dei tributi per gli sgomberati

(Di lunedì 27 maggio 2024) Bradisimo a. Esonerati da Imu, Tari e occupazione di suolo pubblico per le famiglie e attività sgomberate. Richiesta al Governo di conper l’adeguamento antisismico delle abitazioni private Esonero da Imu, Tari e occupazione di suolo pubblico per famiglie e attività commerciali sgomberate ma anche richiesta al Governo di stabilire conper l’adeguamento antisismico delle abitazioni private (solo prime case non abusive) e per chi volesse fittare alloggi al di fuori del territorio puteolano, condei mutui per chi ha acquistato una proprietà immobiliare a. È quanto stabilito in un ordine del giorno approvato oggi all’unanimità dal, su proposta di tutti i capigruppo consiliari.

Gli sgomberati del terremoto di Pozzuoli non pagheranno Imu, Tari e occupazione suolo pubblico - Gli sgomberati del terremoto di pozzuoli non pagheranno Imu, tari e occupazione suolo pubblico - Le 83 famiglie evacuate dopo le forti scosse dello scorso 20 maggio non pagheranno Imu e tari: è quanto stabilito dal Consiglio comunale di pozzuoli ... fanpage

Campi Flegrei, a Pozzuoli sospensione delle tasse per gli sgomberati - Campi Flegrei, a pozzuoli sospensione delle tasse per gli sgomberati - Esonero da Imu, tari e occupazione di suolo pubblico per famiglie e attività commerciali sgomberate, ma anche richiesta al Governo “di stabilire contributi per l’adeguamento antisismico delle abitazio ... ildenaro

BRADISISMO - Pozzuoli, il Consiglio Comunale approva la sospensione dei tributi per gli sgomberati - BRADISISMO - pozzuoli, il Consiglio Comunale approva la sospensione dei tributi per gli sgomberati - Esonero da Imu, tari e occupazione di suolo pubblico per famiglie e attività commerciali sgomberate ma anche richiesta al Governo di stabilire contributi per l’adeguamento antisismico delle abitazioni ... napolimagazine