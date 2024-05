Box Office ITALIA | Furiosa vince ma delude con gli incassi

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di lunedì 27 maggio 2024) Maggio si conferma uno dei peggiori mesi in assoluto per questo 2024 per il Box, e neppureè riuscito a smuovere le acque. Il trend negativo di questo mese ha continuato a “mietere vittime” anche nel weekend da poco passato, l’ultima delle quali non poteva che essere: a Mad Max Saga, l’ultima fatica cinematografica di George Miller. Così come accaduto anche negli USA (qui i dati di incasso del weekend), infatti,non è riuscito ad offrire un risultato degno di nota, contribuendo pertanto al buio totale di un Boxche, secondo i dati offerti da Cineguru, ha totalizzato solo 2,84 milioni di euro (-60% rispetto allo stesso weekend del 2023).e le altre delusioni del weekend L’incasso maturato da(qui la nostra recensione) è stato alla fine 694 mila euro, con una media per sala di circa 1500 euro.