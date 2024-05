Botte e minacce alla compagna | cacciato da casa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) Quattro anni di inferno. Quattro anni di aggressioni,e offese, subite quasi ogni giorno. "Ti strozzo come una gallina": così lui minacciava la, con cui viveva in un paese della Valconca. Ma la donna si è fatta coraggio, ha deciso di non subire più le violenze e, dopo aver chiesto aiuto a un’associaizone, si è rivolta anche ai carabinieri. In seguito alle indagini e alle testimonianze acquisite, il sostituto procuratore Luca Bertuzzi ha chiesto e ottenuto l’allontanamento dell’uomo dall’appartamento di lei. Non potrà più stare nelladella donna: così ha deciso il giudice per le indagini preliminari, Raffaele Deflorio. Ai militari, la donna ha raccontato l’incubo che ha vissuto. La loro relazione era iniziata sette anni fa.