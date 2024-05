Borussia Dortmund Terzic | Se affrontassimo il Real 10 volte avremmo più sconfitte che vittorie ma nella gara singola…

(Di lunedì 27 maggio 2024) Le parole di Edin, tecnico del, in vista della finale di Champions League con ilMadrid Edinha parlato al sito della UEFA in vista della finale di Champions League delcontro ilMadrid. Di seguito le sue parole. FINALE DI CHAMPIONS – «Ci siamo comportati davvero .

Calciomercato Milan , un difensore del Borussia Dortmund vorrebbe giocare in Serie A. Moncada riflette sulla possibilità di piazzare il colpo Un altro nome si aggiunge alla già lunga lista di difensori sondati dal Milan in vista della prossima sessione estiva di Calciomercato . La dirigenza ... dailymilan

Le Probabili formazioni di Borussia Dortmund-Real Madrid , finale di Champions League 2023 / 2024 . Le due squadre scenderanno in campo sabato 1° giugno al Wembley Stadium, dove si sfidano la società che ha vinto più volte il trofeo (14) e la sorpresa di questa stagione. Il Real ha superato il girone ... sportface

“Dopo una partenza difficile nella fase a gironi ci siamo comportati davvero bene, guadagnandoci strada facendo questa finale. Affrontiamo una squadra fortissima che ha vissuto spesso questa esperienza, ma sappiamo che in una partita tutto è possibile. Se giocassimo dieci volte contro il Real ... sportface

Champions: Terzic, in un match secco possiamo battere chiunque - Champions: Terzic, in un match secco possiamo battere chiunque - Intervistato dal sito Uefa.com, l'allenatore del borussia dortmund Edin Terzic ha fatto capire che la sua squadra non vestirà i panni dello sparring partner nella finale di sabato prossimo a Wembley. ansa

Borussia Dortmund, Terzic avvisa il Real Madrid: “Possiamo battere chiunque” - borussia dortmund, Terzic avvisa il Real Madrid: “Possiamo battere chiunque” - Manca meno di una settimana alla finale di Champions League tra borussia dortmund e Real Madrid, in programma sabato 1° giugno a Wembley. Intervistato dal ... footballnews24

Come giocherà il Milan di Fonseca: dal modulo agli interpreti, ecco tutte le novità - Come giocherà il Milan di Fonseca: dal modulo agli interpreti, ecco tutte le novità - Non è tramontato ancora il nome di Jonathan David, anche se c’è da registrare il forte interessamento dell’Aston Villa; stesso discorso con Guirassy, dove il borussia dortmund è pronto a pagare i 17.5 ... tag24