Borsa | Milano invariata sale Mps cedono Intesa e Banco

(Di lunedì 27 maggio 2024) E'a 34.489 punti Piazza Affari dopo quasi un'ora di scambi in lieve rialzo. Appare spaccato in due il paniere dei titoli principali, con rialzi per Mps (+1,19%) e segno meno per Mediolanum (-0,9%),Bpm (-0,77%), Mediobanca (-0,72%), Bps (-0,7%) e(-0,68%). Poco mossa Bper (-0,14%), che resta comunque sotto la parità. In calo anche Diasorin (-0,7%), Mediobanca (-0,68%), Pirelli (-0,68%) ed Stm (-0,65%). Rialzi Saipem (+0,96%), Leonardo (+0,85%), Erg (+0,82%), Enel (+0,81%) e Stellantis (+0,71%), Caurta Eni (+0,25%), in linea con il rialzo del greggio (+0,22% a 77,89 dollari al barile), brillante invece Newlat (+8,68%) dopo l'offerta di acquisto sul 100% dell'inglese Princes. .