Borsa | Milano chiude sui massimi di seduta Ftse Mib +079%

La seduta di Borsa a Milano si chiude con gli indici sui massimi di seduta confermandosi la migliore in Europa. Il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,79% a 34.761 punti. Il listino è stato trainato da Saipem che ha guadagnato il 3,57% mentre Tim ha accelerato sul finale fermandosi in rialzo del 2,27 per ... quotidiano

Borse europee caute in avvio di seduta. Solo Londra e Milano sono in rialzo, dello 0,4% e dello 0,3%, Parigi e Francoforte appaiono incerte sulla direzione da prendere (rispettivamente +0,02% e +0,01%), Madrid resta sotto la parità (-0,03%). Tra i titoli in evidenza Kering che sprofonda in calo ... quotidiano