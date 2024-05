Borsa | Milano accelera +03% bene Saipem Mps e Stellantis

(Di lunedì 27 maggio 2024) Piazza Affaridopo oltre un'ora e mezza di scambi, con l'indice Fse Mib in crescita dello 0,32% a 34.602 punti. In calo a 129,8 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 0,2 punti al 3,34% e quello tedesco in crescita di 0,2 punti al 2,58%. Prevalgono i rialzi sul paniere principale, con(+1,52%) in evidenza davanti ad erg (+1,4%), Mps (+1,3%), Enel (+1,25%) e(+1,1%). Segno meno per Mediolanum (-0,84%), Stm (-0,58%) e Intesa (-0,56%). Più caute Banco Bpm (-0,31%), Mediobanca (-0,2%) e Bps (-0,14%), mentre inverte la rotta Bper (+0,1%). Acquisti su A2a e Snam (+1% entrambe), Prysmian (+0,94%), Tenaris (+0,9%) e Leonardo (+0,89%), mentre Eni (+0,53%) fa meglio del greggio (Wti +0,17% a 77,85 dollari al barile).

Una commissione avrà 12 mesi per avanzare proposte sulla sicurezza sul lavoro ed è in campo l'ipotesi di un'estensione, oltre al settore dell'edilizia, della Patente a punti per le aziende. La tragedia di Suviana impone al governo un' accelera ta sul tema delle morti sul lavoro e a muoversi sono sia ...

