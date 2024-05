Borsa | Europa chiude in rialzo sulle attese dei tagli ai tassi

(Di lunedì 27 maggio 2024) L'ipotesi di nuoviaiina partire da giugno e con la possibilità di ridurli anche a luglio, muove le Borse, stagnanti durante la mattinata complici i pochi scambi. Londra (festa della primavera) e New York (giorno della memoria) sono chiuse e gli investitori si sono concentrati su Parigi (+0,46%), Francoforte (+0,44%), Madrid (+0,71%) e Milano (+0,79%). Le case automobilistiche e le utilities hanno guidato il modesto progresso dell'indice Stoxx Europe 600 (+0,3%). Il volume di scambi è stato meno della metà della media a 20 giorni. .

La realtà continua a bussare alle porte del L'Europa , ma Bruxelles - con cieca ostinazione - non risponde e non apre. Viviamo in un Continente appesantito da un welfare costoso e collassante, segnato da una demografia non florida, intrappolato nella stagnazione economica o comunque in una situazione ... liberoquotidiano

AppleMarkSostanzialmente la ricetta è: tagli, ridurre il popolo alla fame, mandarlo in Pensione a 74 anni , alzare l’Iva al 24%, accogliere più immigrati possibile, tagliare sanità e istruzione e dare spazio al liberismo sfrenato. Vi sembrerà quasi assurdo e paradossale, ma su LaStampa è stato ... thesocialpost

Tempo di lettura: 2 minuti“Non appena verrò eletto , il mio impegno andrà anche su questo: riaffermare, nuovamente , la battaglia del salario minimo in Unione Europa, con uno sguardo rivolto all’Italia e al Sud. Portare lì le istanze di una terra, la nostra, che ne ha bisogno come il pane”. Così ... anteprima24

Pnrr: Boccia, 'trasformato in bancomat Meloni' - Pnrr: Boccia, 'trasformato in bancomat Meloni' - Roma, 27 mag. (Adnkronos) - “Durante l’esame dell’ultima legge di bilancio, il Pd in Aula ha fortemente e duramente contestato il ritorno dei tagli lineari previsti dal governo Meloni ma, mentre lo de ... lanuovasardegna

Ucraina, veto dell’Ungheria su nuove sanzioni alla Russia: scontro in Consiglio Ue. Lituania contro Budapest: “Ostaggi di un solo Paese” - Ucraina, veto dell’Ungheria su nuove sanzioni alla Russia: scontro in Consiglio Ue. Lituania contro Budapest: “Ostaggi di un solo Paese” - "Una grande bagarre. I colleghi tedeschi, lituani, irlandesi, polacchi e di altre nazionalità si sono scagliati contro di me", ha raccontato il ministro ungherese ... ilfattoquotidiano

