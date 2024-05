Borsa di studio Dei | il 30 maggio la consegna a Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 27 maggio 2024) Arezzo, 272024 – Alessandro Magnini ha elaborato il progetto che ha vinto ladiche la CRT ha assegnato in memoria di Bruno Dei. Si tratta di un progetto di ricerca sulla Clinica ed è dedicato agli aspetti socio economici della riabilitazione. Ladelladiavverrà alle ore 16 del 30in via Lavagnini anella sede dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di, ente al quale Bruno Dei era iscritto e che ha patrocinato ladi. Alessandro Magnini ha 24 anni ed è nato a Jesi in provincia di Ancona. Ha una laurea magistrale in Scienze attuariali e assicurative presso l’Università Politecnica delle Marche e una laurea triennale in Banca e finanza presso l’Università di Siena.