Borsa | Asia positiva - fiducia su taglio tass - Tokyo +0,66%

(Di lunedì 27 maggio 2024) Avvio di settimana positivo per le principali borse die Pacifico in attesa del dato sul Pil Usa di giovedì prossimo. Sull'onda lunga dell'inflazione americana in linea con le stime annunciata lo scorso 15 maggio, gli investitori esprimono la lorosu un possibiledeii da parte della Fed e della altre banche centrali entro l'anno.ha guadagnato lo 0,66%, Taiwan l'1,11%, Seul l'1,32% e Sidney lo 0,79%. Ancora aperte Hong Kong (+1,22%), Shanghai (+0,9%), Mumbai (+0,59%) e Singapore (+0,12%). Contrastati i future sull'Europa, oggi a ranghi ridotti per la chiusura festiva di Londra in concomitanza con quella di Wall Street. Stabile il dollaro a 0,82 euro e 0,78 sterline, mentre si rafforza lo yen a 156,84 sul biglietto verde.