Borrell | via libera a missione a Rafah

(Di lunedì 27 maggio 2024) 23.00 L'Unione Europea ha concordato il rilancio di unacivile a. E' stato deciso il viaper riattivare Eubam nel sud di Gaza. Ne ha dato notizia il capo della politica estera europea,Josep. Ladi assistenza alle frontiere dell'Ue (Eubam) non è operativa adal 2007, quando Hamas ha preso il controllo di Gaza."Il viapolitico per riattivare Eubam potrebbe svolgere un ruolo utile nel sostenere l'ingresso di persone a Gaza, dentro e fuori", ha detto

Bombe poco intelligenti. L'errore di Rafah e l'affanno di Netanyahu - Bombe poco intelligenti. L'errore di Rafah e l'affanno di Netanyahu - Israele difende l'incursione che causa molte vittime civili, poi in serata il primo ministro ammette il "tragico incidente" davanti ai familiari ... huffingtonpost

Striscia di Gaza: sparatoria al confine con l'Egitto, ucciso un soldato egiziano - Striscia di Gaza: sparatoria al confine con l'Egitto, ucciso un soldato egiziano - borrell (Ue): "Sono inorridito dalle notizie provenienti da Rafah". Un soldato egiziano sarebbe morto nel corso di una sparatoria dalle Forze di Difesa israeliane (Idf), nell'area di Rafah, al confine ... primapaginanews

Raid israeliano su un campo profughi a Rafah: strage di civili. Netanyahu: ‘Tragico incidente’. E Hamas annuncia lo stop ai negoziati - Raid israeliano su un campo profughi a Rafah: strage di civili. Netanyahu: ‘Tragico incidente’. E Hamas annuncia lo stop ai negoziati - Una strage di civili: uomini, donne e bambini morti carbonizzati in un raid israeliano sulla tendopoli di Tal as-Sultan, a Rafah. Almeno in 45 sono stati uccisi nell’attacco dell’ Idf che, sostiene Is ... ilfattoquotidiano