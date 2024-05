Borrell ' inorridito per gli attacchi israeliani a Rafah'

(Di lunedì 27 maggio 2024) "Sonodalle notizie che arrivano dasugliche hanno ucciso decine di sfollati, tra cui bambini piccoli. Condanno questo fatto con la massima fermezza". Lo scrive su X l'alto rappresentante Ue Josep. "Non esiste un luogo sicuro a Gaza. Questidevono cessare immediatamente. Gli ordini della Corte internazionale di giustizia e il diritto internazionale umanitario devono essere rispettati da tutte le parti", aggiunge. .

Almeno 40 morti e 180 feriti è il bilancio del raid israeliano sul campo profughi di Rafah in risposta al lancio dalla zona di otto razzi sullo Stato Ebraico. Una nuova strage su cui Hamas ha chiamato i palestinesi ad «insorgere». L’Idf ha fatto sapere di aver ucciso nel blitz «due alti comandanti» ... ilsole24ore

Naviga il televideo in popup - Naviga il televideo in popup - borrell. "Si chiede la soluzione dei 2 Stati,ma nel mentre i coloni occupano più territori in Cisgiordania.Se vogliamo centrare l'obiettivo dobbiamo impegnarci di più:ascoltiamo proposte amici arabi" ... televideo.rai

