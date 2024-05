Borghi | Da vedere quale sarà priorità di Oaktree ma area sportiva molto solida

(Di lunedì 27 maggio 2024) Stefanoè intervenuto sul tema del passaggio proprietario dell’Inter da Steven Zhang a. Il suo dubbio riguarda principalmente quelle che saranno le future intenzioni del fondo americano. IL DUBBIO – Stefanoha espresso il proprio punto di vista sull’approdo diall’Inter. Nel corso del suo intervento a DAZN, in particolare, il giornalista ha posto l’accento sulla propria perplessità riguardo alla futura volontà del fondo americano in merito alla gestione della società nerazzurra: «Bisogna capire se l’intenzione diè di operare una gestione di medio-lungo periodo, o se invece si sono già incanalati nei discorsi che possono condurre a una nuova proprietà per l’Inter. Per il resto, l’dei nerazzurri mi sembra».

