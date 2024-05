Boom di iscrizioni all’istituto Mameli di Curti il sindaco Raiano | In arrivo le nuove aule

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 27 maggio 2024). Anche per il prossimo anno scolastico si è registrato undicomprensivo ‘’ di, soprattutto per la scuola dell’Infanzia e per la Primaria. Per questo motivo, l’amministrazione comunale, diretta dalAntonio, é intervenuta per affrontare il problema legato agli spazi. «Anche quest’anno – afferma il primo cittadino – é cresciuto il numero dipresso il nostro Istituto comprensivo ‘’. Ci troviamo nella necessità di dover realizzare nuovi spazi per i nostri alunni; a questo scopo, abbiamo già programmato dueche saranno utilizzate dagli studenti della scuola elementare e finanziati con economie da mutui. Un’altra aula sarà costruita anche presso la struttura già esistente di via Iulianiello, per ospitare i nuovi iscritti dell’Infanzia, notevolmente aumentati, e finanziata con fondi Siei già assegnati dalla Regione Campania per il Comune diattraverso il Consorzio dei Servizi Sociali C8.