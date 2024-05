Bonino con o senza von der LeyenRenzi stia più calmo

(Di lunedì 27 maggio 2024) "Con oUrsula von der Leyen", "io direi al mio alleato Matteo Renzi di stare piùe aspettare gli esiti delle elezioni". "mo tutti più calmi non fosse altro che per rispetto per i cittadini". Lo ha detto Emmaal Forum dell'ANSA per le elezioni Europee. .

E’ fatta. Secondo quanto risulta al Foglio l’ Accordo Bonino-Renzi è chiuso. Italia viva e + Europa correranno insieme dentro una lista di scopo alle prossime elezioni europee. La lista di scopo, come voluto da Emma Bonino, si chiamerà “Stati uniti d’Europa”. Ne faranno parte, oltre a Iv e + ... ilfoglio

La lista per gli Stati Uniti d’Europa di Emma Bonino e Matteo Renzi sta già facendo discutere parecchio, essendo l’unica novità di questa tornata elettorale europea. Nel pomeriggio si è sparsa la voce, diffusa da un anonimo sito di notizie politiche, secondo cui in lista ci sarebbero anche l’ex ... linkiesta

L' accordo tra Bonino e Renzi per la Lista Stati Uniti d'Europa c'è, si lavora alle candidature. spunta il nodo Cuffaro , dopo l'incontro avvenuto oggi tra l'ex governatore siciliano e il leader di Iv. Cuffaro non correrà per le europee, ma c'è un dialogo tra lui e Renzi "per rappresentare una parte ... fanpage

Bonino, con o senza von der Leyen...Renzi stia più calmo - bonino, con o senza von der Leyen...Renzi stia più calmo - "Con o senza Ursula von der Leyen", "io direi al mio alleato Matteo Renzi di stare più calmo e aspettare gli esiti delle elezioni". "Stiamo tutti più calmi non fosse altro che per rispetto per i ... ansa

Forum ANSA con Emma Bonino: 'Con o senza von der Leyen... Renzi stia più calmo' - Forum ANSA con Emma bonino: 'Con o senza von der Leyen... Renzi stia più calmo' - "Con o senza Ursula von der Leyen", "io direi al mio alleato Renzi di stare più calmo e aspettare gli esiti delle elezioni". "Stiamo tutti più calmi non fosse altro che per rispetto per i cittadini". ansa

Impiantato a Messina il primo pacemaker senza fili - Impiantato a Messina il primo pacemaker senza fili - Impiantato con successo su un paziente messinese ricoverato all'ospedale Piemonte dell’IRCCS Centro Neurolesi “bonino Pulejo” un pacemaker senza fili (leadless ... 98zero