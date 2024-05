Bologna Portici Festival 2024 oltre 60 appuntamenti | date e programma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024), 27 maggio– In città arriva la seconda edizione del. Dal 4 al 9 giugno saranno60 glitra concerti, incontri, laboratori, visite gui, spettacoli di teatro e danza, performance site specific e mostre. La manifestazione è nata nel 2023 per celebrare il riconoscimento a patrimonio dell'Umanità da parte dell'Unesco di uno dei simboli più caratteristici e unici al mondo di. "Luci a San Luca", in particolare, è stato il nuovo imponente progetto artistico voluto da Cesare Cremonini. Dove sarà la manifestazione La manifestazione si snoderà anche quest'anno in alcuni dei luoghi iconici della città: daidi San Luca a piazza Maggiore, da piazza della Pace al Cimitero della Certosa, fino a due luoghi tra i più problematici come il Treno della Barca e via Zamboni.