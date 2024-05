Bologna Orsolini PUNGE Thiago Motta | Pensavo avrebbe dato continuità…Futuro Zirkzee e Calafiori? Ho un MESSAGGIO

(Di lunedì 27 maggio 2024) Le parole di Riccardo, attaccante del, sulla qualificazione in Champions League e il futuro diRiccardoha parlato a Sky della stagione e del futuro del– «Erede? Non lo so, la cosa certa è che il mister non sarà più il nostro allenatore e ci dispiace, pensavamo potesse dare .

Il cantante Andrea Mingardi , tifoso del Bologna , ha scritto a Repubblica Bologna una lettera al tecnico Thiago Motta , vicino a firmare con la Juventus. Mingardi contro Thiago Motta Dalla pagina Facebook Forza Bologna Sempre: CARO Thiago , Ciao , grazie E VAFFANCULO.Quando ce vo’ ce vo’ e non ce l’ho ... ilnapolista

La Champions e poi l'addio. Ha fatto sempre rumore Thiago Motta questa stagione, autore di una stagione meravigliosa col suo Bologna prima di salutare la piazza rossoblù con le lacrime agli occhi. Una comunione di sentimenti che è stata ricambiata da un tifoso doc come Andrea Mingardi . Il ... liberoquotidiano

Sono giorni di festa ma allo stesso tempo di discussione dopo la decisione di Thiago Motta di non rinnovare con il Bologna per la prossima stagione.... calciomercato

Juve-Thiago Motta, ci siamo: pronta la rivoluzione - Juve-thiago Motta, ci siamo: pronta la rivoluzione - Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ... libero

Juventus, deciso il futuro di Arek Milik: le ultime sull’ex Napoli - Juventus, deciso il futuro di Arek Milik: le ultime sull’ex Napoli - Conclusa la stagione, la Juventus pensa anche al futuro con thiago Motta e ci sono novità anche su Arek Milik. Il polacco, fortemente voluto da Massimiliano Allegri, non è certo di rimanere a Torino v ... tag24

Bologna, Orsolini: "Ci dispiace che Motta vada via, ma la sua scelta è comprensibile" - bologna, Orsolini: "Ci dispiace che Motta vada via, ma la sua scelta è comprensibile" - Presente nella larga lista di Spalletti per l'Europeo, l'attaccante della Nazionale e del bologna Riccardo Orsolini ha parlato ai microfoni di Sky della sua voglia di entrare nel gruppo ... tuttojuve