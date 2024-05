BOLOGNA-INTER 0-1 | IN EVIDENZA | Bisseck sigilla la vittoria di misura dell’Inter | Serie A 2023 24

Finale di campionato thrilling, l'ultimo verdetto: retrocede il Frosinone, si salvano invece Empoli e Udinese - La classifica - Finale di campionato thrilling, l'ultimo verdetto: retrocede il Frosinone, si salvano invece Empoli e Udinese - La classifica - 26^ GIORNATA (23-24-25-26/02/24) L'Inter non si ferma: 4-0 anche al Lecce e +9 sulla Juve che in extremis torna alla vittoria a spese del Frosinone (3-2). Il Milan scivola a -13 dopo il pari con ... gazzettadiparma

Serie A, i verdetti: seconda stella per l'Inter, Bologna in Champions, Lazio e Roma in Europa. Il Torino spera nella Fiorentina. Frosinone in B - Serie A, i verdetti: seconda stella per l'Inter, Bologna in Champions, Lazio e Roma in Europa. Il Torino spera nella Fiorentina. Frosinone in B - E` andata in archivio la trentottesima e ultima giornata della regular season di Serie A 2023/2024: ecco tutti i verdetti. NUMERO 20 PER L`INTER – Un campionato do. calciomercato

Hellas Verona-Inter: le ultimissime! - Hellas Verona-Inter: le ultimissime! - L’Inter campione d’Italia chiude il suo trionfale campionato sul campo dell’Hellas Verona, capace a sua volta di strappare una salvezza che sembrava quasi impossibile. I nerazzurri vanno alla caccia ... calciostyle