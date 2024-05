Bologna c’è l’annuncio di Zirkzee | il bomber ha deciso il futuro

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 27 maggio 2024) Joshua, nome al centro del mercato di tantissime squadre in Italia e all’estero, ha commentato il suoLa sconfitta contro il Genoa non è andata minimamente ad intaccare la stagione stellare del, quinto posto in classifica con tanto di qualificazione in Champions League. La società felsinea il prossimo anno dovrà salutare Thiago Motta, Il condottiero dell’impresa è infatti destinato a prendere il posto di Max Allegri sulla panchina della Juventus. I rossoblù a malincuore dovranno virare verso un altro tecnico, sperando di non perdere per strada troppi pezzi pregiati. Nelle ultime settimane si è parlato tanto dei possibili addi di due calciatori: Riccardo Calafiori e Joshua. Il difensore azzurro rivitalizzato dall’allenatore italo-brasiliano, potrebbe decidere di seguirlo nella sua avventura alla Juve.