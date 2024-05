Bollette | perché gli italiani pagano il 23% in più della media Ue

(Di lunedì 27 maggio 2024) In Italia i prezzi delle forniture energetiche nelle case, le, sono molto più alti rispetto a quellidell’Unione europea. Questo dato è molto evidente nel confronto sulla fornitura di elettricità, che costa in medio 180 euro in più all’anno in Italia rispetto allaeuropea. Si tratta di un surplus del 23% che è spiegato da diversi fattori. Alcuni di questi sono legati al mix energetico italiano. Nonostante circostanze eccezionali abbiano portato le rinnovabili a coprire più del 50% del fabbisogno nell’aprile scorso, il nostro sistema si basa ancora soprattutto sul gas, importato dall’estero. Questo lo espone alle variazioni di prezzo sul mercato e di conseguenza a una maggiore volatilità.glidi più le: le ragioni energetiche Il motivo principale per cui in Italia l’energia elettrica costa a una famiglia il 23% in più rispetto al resto dell’Unione europea è il mix energetico del nostro Paese.

